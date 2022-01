L'Agenda en Normandie : jeudi 1er septembre

MANCHE

Ce samedi soir rendez-vous à l'hippodrome de Graignes pour la soirée Téléthon à partir de 18h30. Au programme : animations pour les enfants, vente d'objets de fabrication manuelle, concert et démonstration de danse de salon, 7 courses hippiques commentées par Hervé Mangeas et un festival musical. En présence de la présidente de l'AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment.

Dans le cadre de festi'v été à Saint-Hilaire-du-Harcouet rendez-vous ce samedi au marché couvert de Marly pour découvrir pas moins de 40 partenaires dans les secteurs de la culture, du sport et du social.

CALVADOS

Venez découvrir CREA ce samedi dans le centre-ville de Caen : PLACE AUX ASSOS, pour une journée ludique de rencontres et d’échanges. Au programme : initiations gratuites aux arts du cirque et la rencontre avec les Artistes-Professeurs. Vous pourrez également vous inscrire à des ateliers à l’année (Cirque, Théâtre, Eveil Artistique ou encore Acroyoga.

Ce dimanche participez au 7ème forum des associations au Villare de Villers sur Mer.

24 associations culturelles et sportives vont vous faire découvrir et vous donner envie de participer dès la rentrée aux activités ! Venez à la rencontre des responsables des ateliers et des adhérents. Les activités : Zumba, karaté, baptême de Poneys, Sambo… Il y en a pour tous les goûts. Une journée pour petits et grands ! De 10h-18h sans interruption, l'entrée libre.

ORNE

Samedi de 10h à 18h l'Office de Tourisme et du Commerce de Flers organise le 3ème Forum de la rentrée au Forum de Flers. Vous irez rencontrer les associations sportives, culturelles, les représentants des équipements de Flers Agglo. De la danse au bridge, de la programmation de la scène nationale 61 au RAVE, des transports au logement, vous découvrirez toute la dynamique sur Flers Agglo à travers 3 espaces: sport, culture et vie quotidienne.

A partir de samedi la Ville et la Communauté urbaine d’Alençon lancent le festival de la transition écologique à partir de 10h à la Halle aux toiles. Un rendez-vous festif qui a réuni l’an dernier plus de 1 000 visiteurs et continuent jusqu'au 26 novembre. Les semaines suivantes seront rythmées par de nombreux évènements comme la Semaine Européenne de la Mobilité ou encore la Fête de l’Énergie.

Samedi et dimanche c'est aussi le Grand Comice 2016 à Timchebray. Des concours d'animaux et de nombreuses animations seront proposés les deux jours. Rendez-vous, ce samedi dès 10h et ce dimanche à partir de 14h. Entrée et parking gratuits.