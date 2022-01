Dimanche 28 août 2016 à 5h30 du matin, la gendarmerie est prévenue du vol d'une voiture et de ses clés à la sortie de la discothèque L'Excalibur à Yvetot (Seine-Maritime). Dans son malheur, la victime a laissé son iPhone dans la voiture, ce qui permet à cette dernière d'être géolocalisée par les forces de l'ordre.

Coincés sur l'Ile Lacroix

Les voleurs se dirigent alors vers Rouen (Seine-Maritime) via l'A150. Ils se retrouvent boulevard de l'Europe puis rue de Lessard. Un véhicule de police les repère, avant de les perdre de vue. Ils sont finalement retrouvés rue de l'Industrie, sur l'Ile Lacroix, et interpellés. Agés de 16 et 17 ans et tous deux originaires de Rouen, ils disent avoir trouvé la voiture sur l'île et avoir voulu faire un tour avec. Connus des services de police pour des faits similaires, ils ont été placés en garde à vue avant d'être déférés ce lundi 29 août 2016.

LIRE AUSSI.