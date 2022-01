Rouen : il provoque un accident et tente de prendre la fuite tous feux éteints

La brigade canine, en patrouille à Rouen (Seine-Maritime), ce vendredi 26 août à 4h30 du matin, remarque un véhicule circulant tous feux éteints avenue de Bretagne et grillant un feu rouge. Au même moment, la police apprend par le Centre d'Information et de Commandement que ce même véhicule a causé un accident un peu plus tôt en percutant un autre véhicule place des Emmurées. L'homme qui a appelé le CIC a même filé le véhicule suspect jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Le conducteur du véhicule suspect est finalement appréhendé. Agé de 23 ans et résidant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), il a été interpellé.

LIRE AUSSI.