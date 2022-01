Les policiers sont requis pour un véhicule incendié rue Léon Maletra, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), aux portes de Rouen, jeudi 25 août 2016 vers 7h40. Sur place, les riverains viennent à la rencontre des forces de l'ordre et leur expliquent avoir vu trois individus à proximité des faits. Ils leur donnent des descriptions physiques.

Au même moment, une femme appelle le Centre d'information et de commandement : elle vient d'être victime d'un vol par effraction. Son véhicule a été dérobé. Les policiers font le rapprochement : le véhicule volé est le même que celui réduit en cendres rue Léon Maletra.

Des objets volés retrouvés sur eux

Des recherches sont menées dans le secteur. Deux individus correspondant aux signalements sont retrouvés. Ils sentent le brûlé et portent sur eux des bijoux et des objets dont ils n'arrivent pas à indiquer la provenance précise. D'autres objets - sac à dos, réhausseur pour enfant, chargeur de batterie... - sont retrouvés à proximité. Agés tous deux de 17 ans, résidant à Evreux (Eure) et Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), ils ont fugué de leurs foyers. Ils ont été placés en garde à vue par la brigade de répression des cambriolages. Le troisième complice est toujours en fuite.

