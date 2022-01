Piratage de cartes bleues en Normandie : cinq faussaires interpellés, leur atelier démantelé

Entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août 2016, de nombreux clients alertent les établissements bancaires : ils constatent des débuts suspects sur leurs comptes. Et pour cause : des distributeurs automatiques des agglomérations de Rouen et du Havre (Seine-Maritime) ont été piratés. Les suspects avaient placé dans les distributeurs des dispositifs permettant de lire, à l'insu des clients, les cartes bancaires et leur code secret. A partir de là, ils pouvaient fabriquer des fausses cartes qu'ils auraient pu ensuite utiliser, en France mais surtout dans des pays où les appareils n'utilisent pas la puce électronique des cartes bancaires.

Un atelier de faussaires démantelé

Les enquêteurs de la Police Judiciaire rouennaise se servent alors de la vidéosurveillance et suivent un homme jusqu'à un appartement d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Là, ils interpellent plusieurs hommes. Surtout, ils découvrent un véritable atelier de faussaires leur permettant de s'atteler à leur activité frauduleuse.

Les cinq hommes, originaires de Moldavie, de Roumanie et de Lituanie, ont entre 30 et 40 ans. Ils ont été placés en détention préventive dans des prisons différentes et leurs identités sont en cours de vérification. Ils ont été mis en examen mercredi 25 août 2016 pour "acquisition et détention de matériel et fabrication de dispositifs de captation de données bancaires". Le montant du préjudice financier n'a quant à lui pas encore été établi.

Avec AFP.

LIRE AUSSI.