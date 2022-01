Le Calvados déjà dans l'élan des Jeux olympiques 2024 à Paris

Les JO à Rio sont à peine finis depuis quelques jours que la France poursuit sa mobilisation pour obtenir l'organisation des Jeux olympiques de 2024, comme l'atteste un match de basket organisé à Troarn (Calvados) et labellisé "Ensemble soutenons Paris 2024", ce jeudi 25 août 2016 (20h). Il opposera Caen (Nationale Masculine 1) à Rennes (NM1). Paris est candidate au même titre que Rome, Budapest et Los Angeles pour les Jeux d'été de 2024.

La député du Calvados Laurence Dumont, vice-présidente du groupe d'étude à l'assemblée nationale, de soutien de la candidature de Paris, suit donc le dossier de près et a décidé de mobiliser son territoire dans cet élan olympique. "La dernière candidature de Paris a échoué parce que c'était une candidature trop parisienne et trop peu soutenue par les Français. Si on veut les Jeux en 2024, il faut que ce soit une candidature de toute la France".

A l'image de Laurence Dumont, une centaine de députés portent cet élan dans leur département, via le même types d'actions labellisées "Ensemble soutenons Paris 2024". "Des événements badminton et roller seront prochainement à l'honneur, avant d'autres échos dans bien d'autres sports", explique l'élue du Calvados qui au début de l'été, avait contacté l'ensemble des structures sportives aussi bien dans les mondes scolaires, universitaires qu'associatifs. "Ils ont répondu massivement, très vite. Il y aura plein d'événements de ce genre jusqu'à la fin de l'année scolaire".

La ville qui accueillera les Jeux olympiques en 2024 sera annoncée officiellement le 13 septembre 2017.