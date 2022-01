Home-jacking en Seine-Maritime : "On a fait un peu les fous", raconte l'un des voleurs

Vendredi 19 août 2016, vers 2h du matin, des gendarmes sont appelés par les victimes d'un home-jacking à Barentin, à une vingtaine de kilomètres de Rouen (Seine-Maritime). Elles leur indiquent que quelqu'un est rentré chez elles alors qu'elles dormaient. Les voleurs emportent avec eux les clés et la voiture qui va avec. Au moment même où les gendarmes sont alertés, ils croisent le véhicule, avec quatre personnes à bord. Une course-poursuite s'engage, le véhicule suspect refusant d'obtempérer : le conducteur est finalement interpellé, l'un de ses complices est parvenu à prendre la fuite.

Huit mois avec sursis

À l'audience, le jeune homme de 18 ans tente de s'expliquer : "Au départ, nous voulions aller au Havre, mais un ami nous a laissés tomber. On a volé une voiture pour pouvoir rentrer chez nous. Après on a fait un peu les fous et voilà comment ça s'est terminé". Quant au délit de fuite, le prévenu le justifie par "la peur". Il dit "regretter fortement" les faits et "ne plus arriver à dormir depuis".

La procureure reconnaît là un prévenu "en errance, en souffrance" marqué par un père absent et une mère malade et récemment décédée, "mais cela ne peut excuser son comportement". Un comportement sanctionné d'une peine de huit mois de prison avec sursis accompagnés d'une mise à l'épreuve de deux ans, avec une obligation de travail ou de suivre une formation qualifiante.

