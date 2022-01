Le chômage quasiment stable en juillet en Normandie

174 990 chômeurs en juillet 2016, un nombre qui augmente de 0,2 % sur trois mois (soit +310 personnes), mais qui recule de 0,1 % sur un mois et de 0,5 % sur un an. En France métropolitaine, on constate une baisse de 0,1 % sur trois mois, –0,5 % sur un mois et –1,2 % sur un an.

Plus forte baisse en un mois : 0,2% en Seine-Maritime

Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre –0,5 % dans la Manche et +0,6 % dans le Calvados pour les évolutions sur trois mois. Sur un mois, elles se situent entre –0,2 % en Seine-Maritime et +0,4 % dans l'Orne.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est de 285 130 fin juillet 2016 en Normandie.

