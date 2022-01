Les anciens instits font don... de leur pierre tombale au musée de l'Education de Rouen

Cela fait 62 ans qu'ils sont sortis de l'École Normale supérieure d'Angers (Maine-et-Loire). Entre temps, ces étudiants de la promo 1950-1954 sont devenus instituteurs puis retraités. Mais un objet les réunit toujours : une pierre tombale confectionnée par leurs soins à leur sortie d'école, symbole de l'enterrement de leur existence estudiantine : "On se réunit une fois par an et on se donne la pierre à tour de rôle", se rappelle l'un d'eux.

Mais ce temps là est révolu : les anciens étudiants ont donné jeudi 18 août 2016 l'objet au Musée national de l'Éducation de Rouen (Seine-Maritime). Pour ces anciens instits, un seul regard sur la relique et les souvenirs affluent. L'un évoque leur fin d'études : "On avait cotisé pour partir ensemble à la fin de l'année. On était descendu en Corse. Puis certains étaient allés en Algérie. C'était le début de la guerre."

La pierre tombale rejoint les 900 000 références (objets, documents papiers, photos...) du musée. Et pourrait à l'avenir être proposée dans une exposition.