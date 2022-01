Chez François, Rue Ecuyère à Caen

L'endroit a bien changé depuis que ça n'est plus un bar. Pierres de Caen et touches de vert olive se mêlent aux murs pour un résultat plus que charmant. L'ardoise du jour propose une tartine du moment (10,50€), une salade ape'roquette (10,50€) ou des burgers : l'Ape'ricain (11,50€), l'Ape'tcheunous (12,50€), l'Ape'xicain (13€) ou l'Aper'ital (14€). Je décide de tester le "standard", comprenez le premier cité, après avoir entendu le serveur préciser à la table voisine que la viande de bœuf est hachée sur place. Je ne patiente que très peu avant d'être servie.

Une terrasse intérieure

Le pain du burger est moelleux. Les frites sont fraîches. Le tout est copieux. Accompagné d'un verre de vin, c'est parfait. Bref, quand le dessert du jour m'est proposé, un moelleux au chocolat, je décline et opte plutôt pour un café. Avant de régler, je jette un coup d’œil à la terrasse intérieure de Chez François. C'est rare en centre-ville. C'est calme et ensoleillé. Parfait pour un apéro à accompagner de planches gourmandes, servies à partir de 17 h.

Pratique. Chez François

19, rue Ecuyère.

Tél. 02 31 80 50 87 26.