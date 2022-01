Suite au rejet du recours déposé fin juillet par l’association Horizon Normandie Nature Environnement (HNNE), les travaux de démolition partielle du hangar 13 et totale des hangars 15 et 16 situés sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen (Seine-Maritime) ont repris. "Nous sommes sur un chantier particulier qui accuse maintenant une semaine de retard, constate Cédric Couram, responsable d'affaires Eiffage. D'autant plus que nous avons dû attendre du matériel". L'entreprise prévoit donc "encore une semaine de travail à blanc" avant de commencer les travaux d'électricité.



Amertume au Musée maritime

Du côté du Musée Maritime, l'heure est à l'attente et à la réflexion. "Notre sentiment est mitigé, explique Joël le Chevalier, bénévole du Musée maritime. Mais une réunion prévue en fin d'année conjointement avec la Ville et le Port sur le devenir du secteur devrait nous permettre d'y voir plus clair". "On vit au jour le jour", confirme Marylise Guilbert, responsable du chantier d'insertion, un peu amère d'avoir "troqué son bureau contre un manège". Mais l'équipe reste malgré tout optimiste : "La Ville semble être consciente de l'importance du Musée, se console Joël le Chevalier, même s'il anticipe déjà une "restructuration complète du bâtiment comme pour le musée de la Marine à Caudebec" (Rives-en-Seine), resté fermé pendant cinq ans.

