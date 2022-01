Dans six mois, l'aménagement du stade nautique de Caen sera terminé

Les habitués du seul bassin olympique de l'ex-Basse-Normandie vont devoir s'armer d'un peu de patience. Inauguré en 1973 en plein cœur de Caen (Calvados), il doit être réhabilité pendant six mois, avec des travaux qui doivent commencer lundi 5 septembre 2016. "Il s'agit de la dernière des trois phases de l'aménagement du Stade nautique démarré en novembre 2012, qui a déjà vu l'ouverture du bassin couvert de 25 mètres, de la halle ludique et familiale, et des espaces d'accueil notamment", assure Christine Grieu, directrice du complexe.

Hausse du prix en 2017

Sur le planning initial, du retard a été pris, car la réflexion a duré quant au matériau à utiliser pour le bassin de 50 mètres. Le carrelage, un premier temps envisagé, est désormais proscrit. L'option d'un grand bassin en inox de 50 mètres a finalement était retenue. "Le coût de l'investissement de départ et certes plus important, mais à moyen terme, on s'y retrouvera largement au niveau de l'entretien, avec entre autres, une bien meilleure étanchéité." Cette structure permettra également de disposer de plaques de chaque côté pour enregistrer les chronomètres des nageurs, et assurera ainsi au stade nautique une homologation pour des compétitions nationales. Six mois de travaux sont nécessaires pour une ouverture en mars.

Du côté des tarifs, aucune augmentation n'est prévue avant l'année prochaine. Mais une fois que tous les bassins du complexe seront accessibles au grand public, le prix d'entrée bondira assurément. L'an passé, 300 000 passages ont été enregistrés au stade nautique. A terme, la direction de la piscine en attend 400 000.