JO 2016 : 8 des 42 médailles françaises ont un accent de Normandie

Un air d'olympisme flotte au dessus de la Normandie au lendemain de la clôtûre des JO de Rio au Brésil, lundi 22 août 2016. Huit médailles ont été acquises par des athlètes aux liens plus ou moins étroits avec la région.

Médaillés d'or

Le plus beau des métaux pour les Calvadosiens Pénélope Leprevost du Jump Normand et Kévin Staut du Haras de la Forge, champions olympiques par équipe de saut d'obstacles (équitation). Ils ont imité l'Ornais Astier Nicolas qui s'était imposé quelques jours plus tôt par équipe dans le concours complet.

Formé au Pôle espoir de Rouen en 2004 et 2005, Teddy Riner, a bien sûr conservé son titre olympique en judo (+100 kg).

Médaillés d'argent

Toujours dans le concours complet, mais en individuel, Astier Nicolas est monté sur la deuxième marche.

L'argent en handball, Thimothey N’Guessan y a également goûté. Licencié en Normandie dans sa jeunesse et aujourd'hui à Barcelone, il a perdu en finale avec les Experts, battus par le Danemark.

Médaillés de bronze

Mahiedine Mekhissi du Stade Sottevillais (Seine-Maritime) a décroché sa première médaille olympique, sur 3 000 m steeple (athlétisme), après la disqualification du Kényan Ezekiel Kemboï.

Du bronze aussi pour Camille Lecointre, de la Société des Régates de Brest mais originaire de l'agglomération rouennaise. Elle est montée sur le podium en voile, en 470 dériveur (voile).

Ils ont échoué de peu

Native de Pont L'Evêque (Calvados) et joueuse de Mondeville jusqu'en juin dernier, en basket, Marine Jorhannès est passé de peu à côté d'une médaille, battue avec les Braqueuses dans la petite finale par la Serbie (70-63). Chez les hommes, les basketteurs Tony Parker et Nicolas Batum n'ont pu faire mieux que d'atteindre les quarts de finale, largement dominés par l'Espagne.

Déception aussi pour le Ouistrehamais Sébastien Jouve qui visait un métal et qui avec son coéquipier Maxime Beaumont a terminé 7e de la finale de K2 200m, en kayak. En aviron, c'est en deux sans barreur hommes que Dorian Mortelette du Dieppe CN (Seine-Maritime) s'est le mieux illustré dans les trois épreuves auxquelles ils participaient. Il a terminé cinquième de la finale.

Le skippeur du Havre (Seine-Maritime), Jérémie Mion, échoue quant à lui au pied du podium en 470 dériveur (voile).

Enfin, à noter la septième place en gymnastique (anneaux) pour Danny Pinheiro Rodrigues (Sotteville-lès-Rouen)

Éliminés rapidement

Le Dieppois Kévin Campion a terminé 49e du 20 km marche (athlétisme). Elimination en séries pour Mamadou Elimane Hanne du Stade Porte Normande de Vernon (Eure) au 4x400 m, tout comme Mickaël Meba Zeze licencié au Val de Reuil AC (Eure), sorti au premier tour du 4x100m.



Le licencié du Caen tennis de table club, Marcos Madrid a passé le premier tour du tournoi de tennis de table, avant de se faire sortir au suivant par le 51e mondial.

En dressage (équitation), pas de médaille pour Ludovic Henry (Verneuil, Eure).

Dans les cinq épreuves auxquelles elle a participé en gymnastique, Oréane Lechenault, âgée seulement de 16 ans, n'est jamais parvenue a entré dans le top 10. Egalement licenciée à l'Élan Gymnique Rouennais, Anne Kuhm était remplaçante.

Eric Delaunay du Ball Trap Club de Breville (Manche) est passé à deux doigts de la finale de skeet.

En judo, Walide Khyar, un ancien du Pôle espoir de Rouen, est sorti en 16e de finale en moins de 60 kg.

Et puis en rugby à 7, originaire de Fécamp (Seine-Maritime), Jade Le Pesq qui évolue au Stade Rennais Rugby s'est arrêtée en quart de finale, battue avec ses coéquipières par le Canada (15-5).

