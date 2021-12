Los Angeles (AFP). Etats-Unis: 17.000 pompiers luttent contre des brasiers géants

Rien que sur la journée de jeudi, 31 feux ont décimé 162.000 hectares dans 10 Etats, dont sept en Californie et six dans l'Idaho, notamment le ravageur Pioneer Fire, d'après le site du Centre national inter-agences contre les incendies (NIFC).

En Californie, le fulgurant incendie de Blue Cut dans les montagnes de la forêt nationale Angeles, à 150 kilomètres à l'est de Los Angeles, a avalé 15.000 hectares de buissons et végétation en 3 jours et n'était maîtrisé qu'à 26%.

Il a placé quelque 82.500 personnes sous ordre d'évacuation et menace 34.500 bâtiments. Les autorités n'ont pas encore donné d'évaluation des dégâts en raison des conditions encore périlleuses, mais ont précisé qu'il y avait "de nombreuses" maisons détruites.

Aucune victime n'était pour l'instant signalée, mais des chiens renifleurs étaient envoyés aux côtés des pompiers afin de déceler d'éventuels cadavres dans les structures brûlées.

Trois personnes ont été arrêtées pour avoir tenté de cambrioler des maisons évacuées, a indiqué le bureau du shérif de San Bernardino.

Plus au nord de la Californie, d'autres brasiers dantesques consumaient les forêts non loin de Santa Barbara (Rey Fire), de San Luis Obispo (Chimney) et la région très touristique de Big Sur, où le feu de Soberanes a calciné 32.400 hectares.

Près de 1.000 habitations ont été détruites et 7 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année à cause des incendies dans l'Etat américain le plus peuplé.

Malgré une accélération de l'intensité et du nombre de feux aux Etats-Unis ces dernières semaines, la saison des incendies reste pour l'instant moins destructrice que ces dernières années: à la même période l'an dernier près de 3 millions hectares de forêts et collines étaient déjà parties en fumée, contre 1,6 million cette année.