Orne : 9 blessés, dont 3 enfants, dans deux accidents de la route

Les secours ont été appelés une première fois à 10h30 ce vendredi 19 août 2016 pour une sortie de route d'un scooteur à Aubry-en-Exmes (Orne), près d' Argentan. Le pilote, un homme âgé d'une trentaine d'années, a été très grièvement blessé. Son état a nécessité son évacuation immédiate par hélicoptère au CHU de Caen (Calvados).

8 blessés dont 3 enfants dans un second accident

Second accident : une heure et demie plus tard à Ecorcei (Orne). Deux véhicules entrent alors en collision au niveau du lieu-dit "Le Nouveau Monde". 8 personnes ont été légèrement blessés, dont 3 enfants âgés de 4, 7 et 10 ans.

Les victimes ont toutes été transportées vers le centre hospitalier de L'Aigle (Orne).

A LIRE AUSSI.