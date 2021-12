Coût de la vie étudiante : à Caen, le prix des loyers augmente

+ 1,23%. C'est, selon le rapport publié récemment par l'UNEF, l'augmentation du coût de la vie étudiante en France en 2016, par rapport à 2015.

Dans son étude, le syndicat a étudié 39 villes. Caen figure à la 27e place des villes les plus chères. "Un classement assez bon", note Corentin Fauvel, secrétaire général de l'UNEF Caen. "Malgré ça, certains autres chiffres sont inquiétants", poursuit-il.

Loyer mensuel moyen de 387€

Caen figure dans le top 10, en 8e place, des villes les plus chères en matière de transport pour les étudiants : 265,5 € / an. "Contre 100€ par an dans une ville comme Toulouse", précise Corentin Fauvel, secrétaire général de l'UNEF Caen.

Par ailleurs, le loyer mensuel moyen pour un étudiant à Caen en 2016 est de 387€. Ecoutez à ce sujet Corentin Fauvel :

L'UNEF réclame donc la mise en place de l'encadrement des loyers à Caen, ainsi que la construction de nouvelles résidences pour les étudiants.

L'université accueille 28 000 étudiants à l'année, dont l'immense majorité sur son site de Caen. Les autres élèves, en fonction de leurs cursus, font leurs études sur les villes d'Alençon, Cherbourg-Octeville, Lisieux, Saint-Lô et Vire.

