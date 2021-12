Visite de François Hollande au Vatican : un signe "d'estime réciproque" pour Mgr Hippolyte Simon

L'entretien a été souhaité par l’Élysée, trois semaines après le meurtre du père Hamel, en l'église de Saint-Étienne du Rouvray (Seine-Maritime). Mercredi 17 août 2016, François Hollande, Président de la République, rencontre donc le pape François au Vatican.

"Une estime réciproque"

Une décision saluée par Mgr Hippolyte Simon. Originaire de Saint-Georges-de-Rouelley, près de Mortain (Manche), l'évêque émérite de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) vit depuis deux mois à Caen (Calvados), après avoir démissionné de ses fonctions pour raison de santé. Cette rencontre entre le Président de la République et le Pape François est pour lui signe d'une "estime réciproque". Écoutez-le :

Mgr Simon Impossible de lire le son.

Les relations diplomatiques entre le Vatican et la France étaient en effet plutôt "gelées" depuis l'adoption de la loi autorisant le mariage pour tous dans l'Hexagone.

"Ne pleurez pas sur Jacques Hamel !"

À 72 ans, Mgr Hippolyte Simon vit désormais à Caen. Ville où il est aussi soigné au centre François Baclesse, pour un cancer du rein. Un retour en Normandie anticipé, mais pas forcé. L'évêque émérite de Clermont-Ferrand a, naturellement, désormais plus de temps pour lui. "J'ai beaucoup de retard dans mes lectures. Et quelques projets d'écriture", raconte-t-il.

De son bureau, où il ouvre progressivement ses cartons pour reconstituer une impressionnante bibliothèque, Mgr Simon reste actif. Dans un billet publié le 29 juillet 2016 dans le quotidien La Croix, il écrit : "Ne pleurez pas sur Jacques Hamel !" Et se veut un témoin d'espérance : "J'ai confiance en l'être humain. J'ai la conviction que le meilleur l'emportera toujours au bout du bout".

"Il n'y a pas un christianisme de France"

Mgr Simon n'hésite pas non plus à donner sa position sur le débat au sujet de la construction, l'organisation et le financement de l'islam de France. "Je suis toujours étonné qu'on parle d'un islam de France. Il n'y a pas un christianisme de France. Chez les chrétiens, personne n'a une organisation unitaire : catholique, orthodoxe, protestant, évangélique... Pourquoi n'y aurait-il pas plusieurs communautés musulmanes ? Que chacun apporte sa contribution au bien commun sur la base de la citoyenneté".