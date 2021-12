Caen. Un informaticien condamné à trois de prison avec sursis

Le samedi 28 mai 2016, à 4h30 du matin, la police municipale remarque une voiture roulant très lentement et sur la voie de gauche dans le centre de Caen (Calvados).

Contrôlé, l'homme dépasse les 2,40g d'alcool par litre de sang. Il est de ce fait placé en cellule de dégrisement.

Condamné en 2015 pour les mêmes faits

Il a comparu le mercredi 17 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Âgé de 46 ans, ayant été condamné pour les mêmes faits en 2015, il reconnaît sa dépendance à l'alcool consécutive à un mal-être.

Ambiance professionnelle tendue

Informaticien, l'homme est en conflit avec son supérieur administratif. Cette ambiance professionnelle tendue l'a conduit à une dépression et à l'abus de boissons alcoolisées. A la barre, il admet que ce n'était pas une solution.

Les problèmes professionnels ne sont pas une excuse

La procureur lui fait remarquer que les problèmes professionnels ne sont pas une excuse, et qu'il a mis, par son comportement, la vie d'autrui en danger. Au regard de son taux très élevé d'alcool et des faits de récidive, elle requiert trois mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l’épreuve. Le parquet suivra ce réquisitoire. S'y ajoute 600 euros d'amende, une obligation de soins et une annulation de son permis de conduire, qu'il ne pourra pas repasser avant un an.