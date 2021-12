Manche : mystère autour de la mort d'une femme de 18 ans, brûlée dans une voiture

D’après nos confrères de La Manche Libre, les circonstances dans lesquelles le véhicule a pris feu à Saint-Sauveur-de-Pierrepont (Manche), entre Coutances et Cherbourg, sont étranges. Rappelons qu’une jeune femme a été retrouvée sans vie et un jeune homme de 20 ans grièvement blessé dans une voiture en feu ce mardi 16 août 2016. L'enquête ne fait que débuter et le parquet ne communique pas pour l'instant.

Vers 18 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un véhicule en feu sur la commune de Saint-Sauveur-de-Pierrepont. Selon La Manche Libre, le véhicule a été retrouvé dans un champ de blé fraîchement moissonné, à environ 200 mètres de la route, ce qui écarte toute piste d'accident de la route.

De "précieux" témoins

Le jeune homme aurait été extrait du véhicule en feu par deux témoins. Âgé de 20 ans, il a été gravement brûlé. Evacué à l'hôpital de Granville (Manche), il a ensuite été transféré vers un centre spécialisé dans l'accueil des grands brûlés. Quant aux deux témoins, 18 et 23 ans, il ont été choqués et hospitalisés à Cherbourg (Manche). Reste à savoir ce qu'ils ont vu, et ce qu'ils faisaient là. Leurs témoignages seront précieux pour l'enquête.

Près du véhicule réduit en cendres, différents objets, dont une couverture, une bouteille d'eau minérale et une canette de jus de fruits, auraient été retrouvés. Que s'est-il passé ?