A Rouen, un écran de fumée fait fuir le braqueur

Peu avant 17 heures, mardi 16 août 2016, un homme porteur d'une capuche et d'une casquette entre dans un bureau de tabac presse PMU au 151 rue Albert Dupuis à Rouen (Seine-Maritime). Il se dirige vers le comptoir avec un shocker électrique dans une main, et une bombe lacrymogène dans l'autre. Il pose son sac à dos sur le comptoir, exige du buraliste qu'il lui remette la caisse et demande aux clients d'évacuer.

Un écran de fumée désoriente le braqueur

Le commerçant, équipé d'un écran qui projette de la fumée s'empresse d'activer le dispositif. Destabilisé, le braqueur est désorienté et quitte les lieux les mains vides. Il prend la fuite en direction du quartier Grieu. Les plans de recherche mis enplace pour retrouver le voleur ont échoué.

L'enquête a été confiée à l'identité judiciaire qui effectue un relevé de traces et indices et exploite les vidéosurveillances du magasin.

