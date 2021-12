Manche : l'ancien procureur général de Caen crée un festival de musique

Du mercredi 24 au dimanche 28 août 2016, l'ensemble de musique de chambre Philéas et ses invités donneront six concerts exceptionnels dans le cadre de la seconde édition du Festival musique de chambre en Val de Saire (Manche).

A l'origine, une passion et un coin de Normandie

Eric Anquebecq est l'un des créateurs de ce nouveau festival de musique en Normandie, il précise que "ce festival a été créé par un groupe d'amis et de musiciens".

Dans l'écrin du Val de Saire

L'ensemble des concerts est donné dans le Val de Saire, au nord-est de la Manche. De Morsalines au château de Carneville, du Vicel à Réville en passant par Saint-Pierre-Eglise, des paysages qui ne sont pas étrangers à la motivation des grands solistes internationaux qui viennent jouer en Normandie.

Un programme exceptionnel

Tous les concerts donnés par l'ensembles Philéas et ses invités dans le Val de Saire seront différents d'un soir à l'autre. Une prouesse réalisée avec vélocité autour des oeuvres de Ravel, Shubert, Mozart, Haydn, Chostakovitch, Mendelssohn, Dvorak, Beethoven ou encore Brahms.

"La musique m'a aidé beaucoup"

La musique fut longtemps le "jardin caché" d'Eric Enquebecq, ancien procureur général près la cour d'appel de Caen. Il nous confit avec pudeur "la musique m'a aidé beaucoup dans les moments difficiles de la vie". L'ancien magistrat souhaite "pouvoir donner à cette musique".

INFO +

Musiciens : ensemble PHILEAS avec Hélène Collerette, Rachel Givelet, Vincent Dormieu, Olivier Garban.



Solistes invités : Sabine Toutain - Alto - Super Soliste de l'Orchestre National de France, Patrick Desreumaux - Flûte - Soliste de la Garde Républicaine et de l'Orchestre Région Centre Tours, Caroline Boïta Violoncelle - Concertiste.



Récitante : Sarah Brannens - Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique de Paris.



Mercredi 24 août 2016 - 20h - Eglise Notre-Dame de Morsalines

« L’instant de grâce »

Ravel : Quatuor à cordes en fa majeur opus 35

Schubert : Quintette à deux violoncelles D 956



Jeudi 25 août - 20h - Château de Carneville

Mozart : Quatuor n°21, K. 575

Haydn : Quatuor Le Cavalier

Chostakovich : Quatuor n°3



Vendredi 26 août - 15h00 - Salle Max-Paul Fouchet, Saint Vaast la Hougue

« Concert GRATUIT pour les petites oreilles »

Peau d'Ane



Vendredi 26 août - 20h - Eglise Notre-Dame du Vicel

Mendelssohn : Quatuor n°2 opus 80

Zweig : L'étoile au dessus de la forêt contée par une comédienne

Dvorak : Quatuor américain



Samedi 27 août - 20h - Eglise Saint-Martin de Réville

Beethoven : Quatuor opus 18, n°4

Brahms : Sextuor N°2 opus 36



Dimanche 28 août - 17h30 - Eglise Saint Pierre - Saint Pierre Eglise

Haydn : Quatuor l'Alouette OP. 64 N°5

Mozart : Quatuors avec flûte do et ré majeurs K. 285 et K. 285a

Gluck : Dance of the Blessed Spirit

BILLETTERIE



Sur place le soir du concert ou auprès des offices du tourisme de Saint-Pierre-Eglise, Quettehou et Saint Vaast-la-Hougue.

Infos et réservations : www.musique-valdesaire.fr

06.09.65.66.90 et 06.11.70.85.80



TARIFS



Plein tarif / 15 euros Tarif réduit / 12 euros Gratuit moins de 12 ans