L'AS Rome beau vainqueur de la Péronne Cup (U19) en Normandie

Pour le dernier jour de la compétition, samedi 14 août 2016, les Italiens de l'AS Rome ont dominé un club compatriote, l'Udinese, en finale de la première édition de la Péronne Cup, un tournoi international consacré aux U19. Les Romains ne se sont imposés qu'aux tirs au but devant les 2 500 spectateurs massés dans la grande tribune installée pour l'occasion à Thaon.

"C'était un match fermé"

A l'issue du temps réglementaire, et malgré quelques opportunités des excellents Lorenzo Grossi et Sidy Coly Keba – retenez ces noms, au cas où... – en faveur de l'AS Rome, le score était toujours vierge. "C'était un match fermé, estime Alberto De Rossi, entraîneur de la Roma et père du célèbre international italien Daniele De Rossi. Il n'y avait pas beaucoup d'espaces."

Un tir au but manqué a décidé du vainqueur

Dans la pure tradition italienne, les deux équipes ont évité de se livrer, malgré un match engagé, confirmant l'importance de ce que pouvait représenter un succès dans ce nouveau tournoi. La décision s'est faite au douzième tir au but, manqué par une jeune pousse de l'Udinese (5-6 aux tirs au but). "C'est une grande satisfaction, témoigne Alberto De Rossi. C'est une très belle victoire pour nous, et également une bonne préparation en vue de la saison prochaine. On a fait un très bon match." Pour le formateur, ce succès ne peut être que de bon augure dans l'optique des objectifs à venir : "Amener des jeunes en équipe première et gagner tous les matchs !"

