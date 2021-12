Aux alentours de 23h30, dimanche 15 août 2016, un incendie se déclare dans une boulangerie située au 14 Quai du Carénage à Dieppe (Seine-Maritime).

Deux logements touchés par l'incendie

Le feu cause rapidement d'importants dégâts dans le commerce et se propage dans les appartements du premier et deuxième étage. Le premier appartient aux propriétaires de la boulangerie, présents au moment du sinistre. Le couple d'octagénaire qui vivait au deuxième étage se réfugie sur le toit de l'immeuble avant d'être secouru par les sapeurs-pompiers puis conduit au centre hospitalier de Dieppe.

Le feu aurait démarré du four de la boulangerie

Selon les premières informations, le départ de l'incendie serait imputable au four de la boulangerie. L'enquête a été confiée à la brigade de sûreté urbaine du Havre (Seine-Maritime)





A LIRE AUSSI.