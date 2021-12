Rio de Janeiro (AFP). JO-2016: le film des événements de la 8e journée des jeux Olympiques de Rio

09h55: déjà fini pour les sabreuses. Les Françaises, pourtant N.3 mondiales, s'inclinent dès les quarts de finale contre l'Italie 45 touches à 36. Cécilia Berder, Manon Brunet et Charlotte Lembach quittent Rio sans médaille.

10h50: dans le mille. Le Français Jean Quiquampoix se qualifie pour la finale de l'épreuve de pistolet vitesse 25 m. Quiquampoix, âgé de 20 ans seulement, signe le troisième meilleur total des qualifications et sera opposé à cinq adversaires pour une médaille.

11h10: Grégory Baugé en quarts. Le Français se qualifie pour les quarts de finale du tournoi de vitesse en cyclisme sur piste en se débarrassant du Néerlandais Jeffrey Hoogland, tombeur la veille de François Pervis. Fin de parcours dès le premier tour, en revanche, pour les deux Françaises engagées en keirin, Virginie Cueff et Sandie Clair.

11h50: Allyson Felix en demi-finales. L'athlète féminine la plus médaillée (six) de l'histoire des JO se qualifie pour les demi-finales du 400 m. L'Américaine remporte sa série en 51 sec 24. La Française Floria Gueï se qualifie, elle, au temps (51.29).

12h00: fratrie en or. L'Allemand Christoph Harting devient champion olympique du disque, avec un sixième et dernier jet à 68,37 m, et succède à son frère aîné Robert, sacré à Londres et éliminé dès les qualifications, en raison notamment d'un lumbago.

12h10: Delphine Lansac éliminée. La Française, 57e mondiale, quitte le tournoi de simple dames de badminton après sa deuxième défaite (21-7, 21-15) dans son groupe de qualification, contre la Singapourienne Liang Xiaoyu (31e).

12h30: Justin Gatlin entre en piste. Le sprinter américain, médaillé d'or olympique en 2004 et vice-champion du monde 2015 derrière Usain Bolt, se qualifie facilement pour les demi-finales du 100 m, en dominant sa série en 10 sec 01.

12h50: au tour de Bolt. Le roi du sprint, sextuple champion olympique, se qualifie tranquillement pour les demi-finales du 100 m en 10 sec 07. Le Jamaïcain vise un "triple-triple" (troisième triplé 100 m, 200 m, 4x100 m) à Rio.

13h00: Jimmy Vicaut de justesse. Co-détenteur du record d'Europe (9.86) du 100 m, le Français ne termine que quatrième de sa série en 10 sec 19. Il se qualifie dans la douleur pour les demi-finales, repêché au temps. Christophe Lemaitre (10.16 en séries) en sera également.

13h05: (presque) dans le mille. A 20 ans, Jean Quiquampoix remporte la médaille d'argent du pistolet vitesse 25 m. C'est la première médaille du tir français à Rio, la première aussi dans cette discipline où la France n'avait plus été représentée depuis 1988. Christian Reitz, le recordman du monde de la discipline, auteur d'une finale quasi impeccable, offre à l'Allemagne sa cinquième médaille d'or dans la discipline.

13h10: la Croatie mate les "Experts". Les handballeurs français, déjà qualifiés pour les quarts de finale, concèdent leur première défaite de la compétition, face à la Croatie (28-29). Michaël Guigou manque le penalty de l'égalisation en toute fin de partie.

13h20: unanimité. Le boxeur français Tony Yoka, champion du monde en titre en +91 kg, lance idéalement son tournoi. Il s'impose contre Laurent Jr. Clayton, représentant des Îles Vierges, sur décision unanime des trois juges et se qualifie pour les quarts de finale.

13h30: bis repetita ? Andy Murray, champion olympique en titre, va défendre sa couronne en finale dimanche. Le Britannique, N.2 mondial, domine sans trembler le Japonais Kei Nishikori en demi-finale, 6-1 6-4. Sans même concéder la moindre balle de break.

14h55: et à la fin... L'Allemagne surclasse le Portugal (4-0) à Brasilia et se qualifie pour les demi-finales du tournoi de foot messieurs.

15h00: rebondissement. Darya Klishina, seule athlète russe repêchée pour les JO de Rio, en est finalement exclue par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF). La sauteuse en longueur a fait appel samedi devant le Tribunal arbitral du sport. L'IAAF a expliqué avoir revu sa décision initiale sur la base d'"une nouvelle information".

16h02: L'IAAF confirme l'exclusion de Darya Klishina. La Fédération internationale d'athlétisme confirme l'exclusion des JO de la seule athlète russe initialement repêchée. "L'IAAF confirme qu'elle a retiré à Darya (Klishina) son éligibilité exceptionnelle. Ce retrait est fondé sur une nouvelle information que nous avons reçue et partagé avec Darya la semaine dernière", explique l'IAAF.

16h32: Uladzislau Hancharou surprend les favoris chinois. Le Bélarusse décroche la médaille d'or du trampoline devant les favoris chinois Dong Dong, champion olympique 2012 et triple champion du monde (2009, 2010, 2013), et Gao Lei, tenant du titre mondial.

16h57: Le Tigre éliminé. Le quadruple champion du monde de la vitesse individuelle Grégory Baugé échoue en quart de finale du tournoi de vitesse, sorti en deux manches par le Russe Denis Dmitriev, abonné aux podiums mondiaux depuis 2013 mais jamais titré.

17h24: Juan Martin Del Potro en finale. L'Argentin, tombeur surprise du N.1 mondial Novak Djokovic au 1er tour, terrasse l'Espagnol Rafael Nadal et va en finale du tournoi olympique après sa victoire 5-7, 6-4, 7-6 (7/5). Il affrontera le Britannique Andy Murray, tenant du titre, dimanche.

17h26: Britanniques en or et avec record du monde. Katie Archibald, Laura Trott, Elinor Barker et Joanna Rowsell-Shand prennent l'or de la poursuite par équipes dames, en battant en finale les Américaines Hammer, Catlin, Dygert et Valente. Nouveau record: 4 min 10 sec 236, soit près de deux secondes de moins que leur record, établi samedi matin. C'est le 7e record du monde sur la piste.

17h43: Elis Ligtlee reine du keirin. La Néerlandaise remporte la finale devant la Britannique Rebecca James et l'Australienne Anna Meares, désormais détentrice de six médailles olympiques.

17h55: Justin Rose en tête, Bourdy 7e. Le Britannique prend la tête du tournoi de golf après un très bon 3e tour (-6). Avec un total de 201 (-12), il devance d'un coup le Suédois Henrik Stenson. Grégory Bourdy passe de la 4e place à la 7e, à 7 coups de Rose.

18h10: Elie Konki, alias "Spider", se qualifie pour les huitièmes de finale en battant l'Allemand Hamza Touba, 3-0. Sur les 10 boxeurs engagés à Rio, seul Sofiane Oumiha est pour l'instant assuré d'une médaille en allant en demi-finales des -60 kg.

18h17: Allemagne-Nigeria en demi-finales du foot. Les Africains ont battu le Danemark 2-0 et affronteront les Allemands, vainqueurs 4-0 du Portugal.

18h41: Souleymane Cissokho assuré aussi d'une médaille. Le Français se qualifie pour les demi-finales des -69 kg en battant le Thaïlandais Saylom Ardee, sur décision du jury.

19h07: La Russie impériale. Les Russes, championnes du monde en titre, enlèvent leur premier titre olympique de sabre par équipes en battant l'Ukraine 45 touches à 30. Les Américaines, 45-30 devant l'Italie, prennent le bronze. Ibtihaj Muhammad est la première sélectionnée olympique américaine à porter un hijab.

19h09: L'eau verte vidée. Le bassin de 50 mètres, situé dans le centre aquatique Maria Lenk, doit accueillir à partir de dimanche les épreuves de natation synchronisé. Les organisateurs ont donc décidé de vider l'eau verte et de la faire remplacer par de l'eau bien transparente dans le nuit de samedi dimanche.

19h20: Les Français en danger. Les volleyeurs vainqueurs de la Ligue mondiale sont en danger d'élimination après leur défaite devant les Américains 3 à 1 (25-22, 25-22, 14-25, 25-22). Avec deux victoires et deux échecs, ils peuvent encore aller en quarts s'ils battent les Brésiliens lundi.

19h41: Les basketteuses françaises deuxièmes. Déjà qualifiées pour les quarts de finale, elles ont chuté contre le Japon 79 à 71. Avec trois victoires pour deux défaites, les Bleues achèvent ce premier tour à la deuxième place derrière l'Australie, leader invaincu du groupe A.

19h53: Monica Puig reine du tennis. Elle offre à Porto Rico sa toute première médaille d'or olympique en battant l'Allemande Angelique Kerber, N.2 mondiale (6-4, 4-6, 6-1). La Tchèque Petra Kvitova prend la médaille de bronze.

20h57: Un Iranien en or. Sohrab Moradi (94 kg) donne la deuxième médaille d'or en haltérophilie à son pays. Suspendu pendant deux ans après un contrôle positif au méthadone, il a soulevé un total de 403 kg pour devancer le Bélarusse Vadzim Straltsou (395 kg) et le Lituanien Aurimas Didzbalis (392 kg).

21h33: Les trois as du 400 m masculin, l'Américain LaShawn Merritt, le Grenadin Kirani James et le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, seront bien au rendez-vous de la finale dimanche.

21h37: La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, double tenante du titre, se qualifie pour la finale du 100 m en 10 sec 88, mais en grimaçant après l'arrivée.

22h03: Mo Farah double la mise. Le Britannique, au sprint irrésistible, conserve sa couronne sur 10.000 m en 27 min 05 sec 17/100e, devant le Kényan Paul Tanui (27:05.64) et l'Ethiopien Tamirat Tola (27:06.26). Farah, double champion olympique à Londres et quintuple champion du monde, est invaincue en grandes compétitions depuis le 10.000 m des Mondiaux 2011.

22h09: La Danoise Pernille Blume remporte le titre du 50 m nage libre en 24 sec 07/100. L'Américaine Simone Manuel (24.09), titrée sur 100 m libre, prend l'argent, et la Bélarusse Aliaksandra Herasimenia (24.11) le bronze.

22h19: Pierre-Ambroise Bosse en finale. Le Français se qualife pour la finale du 800 m en remportant sa demie en 1 min 43 sec 85/100e et en laissant une très belle impression.

22h26: Jeff Henderson en or. L'Américain devient champion olympique de la longueur avec 8,38 m, avec un centimètre de plus que le Sud-Africain Luvo Manyonga (8,37 m), le Britannique Greg Rutherford (8,29 m), le champion 2012, prend le bronze.

22h29: Gregorio Paltrinieri roi du 1500 m. L'Italien, un an après son titre de champion du monde, devance, en 14 min 34 sec 57/100, l'Américain Connor Jaeger (14:39.48) et son compatriote Gabriele Detti (14:40.86).

22h41: Venus Williams assurée d'une 5e médaille olympique. En se qualificant pour la finale du double mixe, avec Rajeev Ram, elle devient la deuxième joueuse de tennis seulement à conquérir cinq breloques olympiques. Avant elle, la Britannique Kathleen McKane avait aussi enlevé cinq médailles entre 1920 et 1924.

22h45: Elaine Thompson reine du 100 m. La Jamaïcaine de 24 ans sacrée en 10 sec 71/100e devant l'Américaine Tori Bowie (10.83) et sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.86), la double tenante du titre.

23h05: Les Américaines en or au relais 4x100 m 4 nages. Sans la prodige Katie Ledecky, et en 3 min 53 sec 13/100, Kathleen Baker, Lilly King, Dana Vollmer et Simone Manuel ont devancé les Australiennes (3:55.00) et les Danoises (3:55.01, record d'Europe).

23h13: Et de 23! Michael Phelps termine sa carrière avec une 23e médaille d'or, cette fois sur le 4x100 m quatre nages. Il en totalise 28 réparties sur quatre JO (depuis 2004). En 3 min 27 sec 95/100, Team USA, à qui Phelps a donné l'avantage en papillon, devance les Britanniques (3:29.24) et les Australiens (3:29.93). L'Américain Ryan Murphy, premier relayeur, bat le record du monde du 100 m dos en 51 sec 85.

23h20: Renaud Lavillenie en finale. Le tenant du titre et recordman du monde de la perche se qualifie avec un bond à 5,70 m.

23h32: Nafissatou Thiam reine de l'heptathlon. La Belge de 21 ans prend l'or de l'heptathlon au terme d'un splendide duel avec la tenante du titre la Britannique Jessica Ennis-Hill. Thiam (6810 pts) a résisté à Ennis-Hill (6775 pts) après les sept épreuves. La Canadienne Brianne Theisen-Eaton complète le podium (6653 pts). Antoinette Nana-Djimou termine à la 11e place (6383 pts).

23h56: Neymar envoie le Brésil en demies. Un but de Neymar (12e) et un autre de Luan (83e) propulsent la Seleçao olimpica en demi-finales face au Honduras mercredi.