Paris (AFP). Ligue 1: spectacle à Bordeaux et Caen, Eder sifflé

. Bordeaux et Caen, pas d'ennui à l'Ouest

Le nouvel entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec est passé par tous les états. La satisfaction d'abord de voir ses troupes mener 3 à 0 avec un inattendu Gaëtan Laborde: à 22 ans, celui qui n'avait que 12 minutes de L1 sous les crampons avant cette saison, a ouvert le score puis offert la passe décisive à Diego Rolan. C'est Malcom, 19 ans, qui a aggravé la marque pour le 3-0.

Puis l'ancien entraîneur de Guingamp a eu des sueurs froides en dépit de la chaleur ambiante: dans les dix dernières minutes, Saint-Étienne a inscrit deux buts par Romain Hamouma (81e) et Alexander Soderlund (88e). Au passage, Jérémy Ménez (casqué pour protéger une oreille sectionnée en préparation) a retrouvé la L1 en entrant en jeu à la 73e minute.

Pendant Caen-Lorient, les techniciens en ont vu de toutes les couleurs. Rouge, notamment, comme le premier carton de ce genre de la saison attribué au défenseur de Lorient Zargo Touré. Jusqu'à son exclusion (26e), Lorient menait 2 à 0 avec un doublé de Benjamin Moukandjo. Une fois en supériorité numérique Caen a réduit le score avec Ronny Rodelin puis a égalisé et pris l'avantage avec un doublé d'Ivan Santini (3-2). Le coach de Lorient Sylvain Ripoll a lui aussi été exclu après le dernier but de Santini.

. Eder conspué mais costaud

L'attaquant portugais du LOSC avait brisé le rêve des Bleus en inscrivant le but de la victoire de la Seleçao en finale de l'Euro-2016 le 10 juillet.

Son nom a d'abord été copieusement sifflé lors de l'annonce de la composition au stade Saint-Symphorien, puis Eder a ensuite reçu plusieurs bordées d'injures et, dès le début du match, fut systématiquement hué dès qu'il touchait le ballon.

Ce qui ne l'a pas empêché de faire son match: il est impliqué dans l'action du premier but de Rony Lopes et sera sans doute crédité d'une passe décisive (en réalité un tir un peu raté) pour le doublé de ce même joueur. Ce match en Lorraine fut là encore très animé, puisque Mevlut Erding a répondu a Lopes par un doublé, dont un but sur penalty. Un autre penalty accordé à Yann Jouffre a permis à Metz de l'emporter sur le fil (3-2).

Dans les autres matches de samedi, Montpellier a battu Angers avec un très beau but de Ryad Boudebouz (1-0) et Nantes s'est imposé face à Dijon grâce une réalisation de Nicolaj Thomsen (1-0).

Les fans de foot attendent maintenant dimanche et l'entrée en lice de Lyon à Nancy et de Marseille contre Toulouse, tandis que Nice recevra Rennes.

. Bastia s'entête, l'UNFP condamne

Première journée de L1 et première polémique. Vendredi soir, un supporter de Bastia en tribune a tenté de frapper avec une hampe de drapeau la tête de Lucas, alors que le joueur du Paris SG allait tirer un corner.

"La violence venue des tribunes doit être éradiquée si l'on veut des joueurs heureux de jouer car en sécurité", a condamné samedi le syndicat des joueurs (UNFP), balayant les arguments du club corse qui souligne que le Brésilien n'a pas été touché. "Dans les règlements du football, l'intention de faute est une faute, et elle doit, de ce fait, être sanctionnée comme telle", insiste l'UNFP.

Bastia a ensuite diffusé une vidéo tentant de prouver que Lucas a simulé avoir été touché -- mais on voit bien un fan essayer de le frapper à la tête avec la hampe -- et répondu à son tour dans un communiqué en se moquant de "l'indignation à géométrie variable des représentants de l'UNFP".

Résultats de la 1e journée de la L1:

Vendredi

Bastia - Paris SG 0 - 1

Monaco - Guingamp 2 - 2

Samedi

Bordeaux - Saint-Etienne 3 - 2

Metz - Lille 3 - 2

Montpellier - Angers 1 - 0

Dijon - Nantes 0 - 1

Caen - Lorient 3 - 2

Dimanche

(15h00) Nancy - Lyon

(17h00) Nice - Rennes

(20h45) Marseille - Toulouse