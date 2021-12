Entre le jeudi 18 et le samedi 20 août 2016 au stade Lozai de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), ce sont les équipes de catégorie U17 de l'OM, PSG, Monaco, Rennes, Nancy, Guingamp, Le Havre, Metz, Caen et Auxerre, du FC Rouen et de Quevilly Rouen Métropole, seule équipe de niveau régional (DH), qui se disputeront la première place du classement.

Arnaud Cambremer, à la tête des U17 DH de Quevilly Rouen Métropole a livré ses ambitions à l'abord du tournoi pour le site du club :

Le niveau du tournoi est très relevé. Il l'est d'autant plus pour nous qui sommes la seule équipe du tournoi à ne pas évoluer en Nationaux, mais en DH (niveau régional). Même si la durée des matches est courte (25 minutes), on va accuser un retard certain de préparation, parce que l’on n’aura qu’une dizaine de séances derrière nous, alors que les autres clubs auront pratiquement quatre semaines d’entraînement. Arnaud Cambremer

La formule du tournoi

Les premiers de chaque poule se rencontrent en demi-finale, les seconds disputent deux matches de classement pour les places de 5 à 8 et les troisièmes de chaque poule disputeront deux matches pour les places de 9 à 12. Une petite finale pour la troisième place aura lieu le samedi 20 août à 14h30 et enfin, la finale se déroulera ce même jour à 15h30.

L'année dernière, en 2015, le tournoi Mahmoud-Tiarci avait attiré entre 3500 et 5000 spectateurs sur les trois jours de compétition. Au total, 24 matches de compétition s'y étaient déroulés en mi-temps de 25 minutes.