Calvados. Trois mois de prison avec sursis pour l'héroïnomane

Un homme âgé de 31 ans, a été jugé le jeudi 11 août 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour acquisition, détention, transport, cession et usage de stupéfiants. Lors d'un banal contrôle routier, au sud de Caen, le 17 mai 2016 à 16h, les gendarmes trouvent le comportement du conducteur « bizarre ». Il se révélera positif au contrôle de stupéfiants. Dans sa voiture est retrouvé un « parachute » de 0,31g d’héroïne.

Un bénéfice de plus de 9 000 euros

Une perquisition à son domicile de Clécy (au sud de Caen) s’avère fructueuse : 468g d’héroïne acheté trente euros le gramme et revendu quarante euros. En conservant la moitié pour sa consommation personnelle le bénéfice de la revente est estimé à plus de 9 000 euros. Il y avait dans ce trafic, plusieurs fournisseurs. L'homme reconnaît la totalité des infractions.

Sous méthadone

Depuis le mois de mai, il est soigné par méthadone et reconnaît que l’héroïne est une addiction particulièrement dure. Il a changé de relations et s'investit dans son travail dans le milieu médical. Le procureur se montre sensible aux éléments positifs apportés par le prévenu et requiert trois mois de prison avec sursis. Ce sera la décision de la cour, assortie d'une obligation de soins et de la confiscations des scellés.