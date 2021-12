JO de Rio : pour Philippe Bas, la Manche brille d'or avec Piaf de B’Néville

Les quatre cavaliers qui composent l'équipe de France de concours complet, Astier Nicolas, Karim Laghouag, Mathieu Lemoine et le lieutenant-colonel Thibault Vallette ont remporté la première médaille d'or de la France aux JO de Rio.

Au lendemain de cette magnifique victoire, Philippe Bas, président du Conseil départemental de la Manche, a sauté sur l'occasion pour vanter les mérites de son département d'où est originaire le Selle Français Piaf de B'Neville, monté par Astier Nicolas.

La réaction (intégrale) de Philippe Bas

« La Manche a démontré aux JO de Rio qu’elle était une terre d’élevage et d’excellence ! »

« La France, mais aussi la Manche et la Normandie, ont obtenu la première médaille d’or aux Jeux Olympiques 2016 de Rio grâce au concours complet d’équitation , quelle reconnaissance !

Cette victoire est le fruit de la performance exemplaire des quatre cavaliers Astier Nicolas , Karim Laghouag , Mathieu Lemoine et Thibault Valette.

Mais qu’est - ce qu’un cavalier sans sa monture ? Je félicite le talent du champion Piaf de B’Néville, Selle Français né et élevé sur nos terres, à Benoîtville dans la Manche. Jean - Baptiste Thiébot, son éleveur , peut êt re fier, il se voit aujourd’hui récompensé de son travail et de son engagement dans le monde équin . La passion l’anime , et cela lui réussit , preuve en est. Je tiens à saluer les valeurs de rigueur hautement portée par l'équitation, ainsi que le savoir - fai re de ces Hommes transmis de générations en générations.

La Manche est sans conteste une terre d’élevage où les plus beaux et formidables étalons se placent aux plus haute s marche s des podiums . C’est toute la filière équine manchoise qui brille d’or. Elle a démontré, un e fois de plus, son excellence . Puissent ces médailles en appeler d’autres ! »

Philippe BAS - Président du conseil départemental de la Manche