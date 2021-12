Washington (AFP). Trump: seuls les pro-armes peuvent stopper Clinton

La déclaration du milliardaire et candidat du parti républicain dans la course à la Maison Blanche a en effet été interprétée par de nombreux médias et observateurs comme un appel à user de la violence pour stopper Mme Clinton ou des juges.

"En gros, Hillary veut abolir le second amendement", de la Constitution, qui garantit le droit de posséder des armes, a déclaré M. Trump lors d'une réunion électorale à Wilmington (Caroline du Nord, sud-est).

"Si elle a la possibilité de choisir ses juges, il n'y a rien que vous puissiez faire, les gars", a dit M. Trump. "Bien que, avec le second amendement -peut-être qu'il y a une solution, je ne sais pas", a-t-il ajouté, laissant sa phrase en suspens.