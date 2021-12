A quelques heures du coup d'envoi d'une nouvelle saison, quel est votre sentiment ?

"Déjà, une information importante, le groupe est au complet. Il ne devrait plus y avoir de mouvements au sein de l'effectif sauf exception. Je ne vous cache pas qu'une solution offensive de plus m'aurait intéressé mais on était d'accord dès le départ avec le président Michel Mallet. Malgré cela, on a fait ce que l'on a voulu donc on ne va pas être plus gourmand je ne me plains pas."

Quel est votre bilan de la préparation ?

"Quand on parle de préparation, on a toujours peur des blessures. Là, on a aucune blessure sauf Cedric Jean-Etienne qui a pris un choc lors du dernier match et qui sera indisponible pour Chambly mais rien de grave. Tout le monde a réalisé la préparation de A à Z c'est très bien. On est sur la continuité des six derniers mois de la saison dernière. On est encore un peu plus séduisant, on met plus d'intensité. Même s'il ne faut pas prendre les résultats des matchs amicaux trop au sérieux, on a eté très intéressant mais il faut gagner en éfficactié car dans ce championnat c'est dans les trente derniers mètres, les nôtres ou celui de notre adversaire qui sont des zones où la moindre erreur se paie cash. On l'a vu sur les matchs de préparation."

A quoi vous attendez-vous comme type de championnat ?

"On s'attend à un championnat tres complexe où tout le monde pourra battre tout le monde. On débute la saison par deux matchs face à des équipes qui ont annoncé clairement leurs ambitions de Ligue 2. On s'attend à souffrir mais on n'y va pas en victime, on y va avec beaucoup d'entousiasme, d'ambition mais sans prétention et beaucoup d'humilité. A nous de faire valoir nos cartes pour être un acteur intéressant de ce championnat."

Quel est l'objectif pour cette saison ?

"L'objectif sera le maintien sans trembler du début à la fin de la saison et si on peut gratter on grattera vous me connaissez maintenant (sourire).

Quelles seront les clés pour battre Chambly ?

"On ne dérogera pas sur notre principe et notre philosophie. On est une équipe qui veut jouer, emballer les matchs et prendre du plaisir. On a la volonté de jouer et on ne changera pas notre manière de jouer peu importe l'adversaire. Il faudra conserver le ballon et éviter les pertes de balles car ils sont très forts dans les contre-attaques et sur l'aspect athlétique. Il faudra se méfier de Soubervie que vous connaissez bien (Anthony Soubervie a évolué sous les couleurs du FC Rouen) qui est très bon sur les coups de pieds arrêtés."