Caen : un homme menace de mort le contrôleur du tram

En mai 2016, un homme ivre avait insulté, frappé et menacé de mort un contrôleur de Tram à Caen. Jugé le jeudi 4 août 2016, il écope de 4 mois de prison ferme.

"Fils de pute !"

C'est avec un méga taux d’alcoolémie que Stanislas Lecoq décide de prendre le tram à Caen (Calvados) un jour de mai 2016, en fin d’après-midi. Et qui plus est, sans intention de régler le déplacement. Au regard de ces faits, un contrôleur lui en refuse l’accès, ce qui a le don de mettre l'individu dans une colère noire : "Fils de pute ! Je sais dans quel quartier tu habites, quand je te retrouverai, toi et ta famille, vous allez tous cramer !"

Crainte qu'il ne sorte une arme

L'homme ponctue ses insultes et menaces de coups de pied dans les tibias du contrôleur. A un moment, il porte la main à sa poche et de crainte qu'il n'en sorte une arme, l'agent le repousse. Ils chutent alors tout deux. Stanislas Lecoq, âgé de 37 ans, a comparu le jeudi 4 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour outrages, menaces de mort et violence envers une personne dépositaire de l'autorité publique.

Vodka à 9h du matin

A la barre, le prévenu, ne se souvenant de rien, se rappelle quand même qu'il n'a ni menacé, ni frappé, tout juste un tout petit peu insulté. Ce que démentent les témoins.

"C'est vrai que j'avais un peu bu. J'ai commencé la vodka à 9h du matin, alors forcément... Je bois souvent des alcools forts, c'est dur d’arrêter."

"Ils se heurtent trop souvent aux incivilités"

L’avocat de la partie civile rappelle que le travail des contrôleurs est de veiller aux intérêts de la société et de maintenir les usagers dans un climat de sécurité. « Ils se heurtent trop souvent à des incivilités ! Mais ce registre dépasse le désagréable et devient de la peur. »

Casier judiciaire fort émaillé

Le casier judiciaire du prévenu est déjà fort émaillé : Outrages, rebellions, violences à agents, accident (délit de fuite), extorsion de biens par la violence, vols, dégradations, usage de stupéfiants.Le procureur évoque un alcoolique invétéré et dangereux, qui ferait mieux de rejoindre un endroit où l'on boit difficilement. Il requiert au minimum 4 mois de prison ferme.

Le parquet le suivra, s'y ajoutant 400 euros de préjudice moral et 500 euros de frais de justice.