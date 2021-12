MERCATO (Officiel) : Ivan SANTINI (Standard de Liège) rejoint le SM Caen (Ligue 1) pour 3 ans !

Patrice Garande avait avoué vivre une période estivale totalement nouvelle pour lui, samedi, au sortir du match face à l'UNFP, étant contraint "d'apprendre la patience". Habitué à voir son groupe formé dès la reprise de l'entraînement, le mentor malherbiste a dû composer autrement cet été. Andy Delort absent, c'est donc Ivan Santini que le staff caennais est allé chercher en Belgique. Le Croate n'était pas du tout pré-destiné à quitter le Standard de Liège (Belgique), club avec qui il a brillé l'an dernier, auteur de 15 buts en 38 matchs joués. Une saison pleine, achevée par la victoire offerte au Standard en Coupe de Belgique. Et alors qu'il semblait parti pour honorer sa seconde année de contrat du côté de Sclessin, Santini a été hameçonné par les dirigeants caennais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son profil colle parfaitement avec les volontés de jeu de Patrice Garande.

Attaquant pivot, Ivan Santini est un géant (1,90m) qui œuvre évidemment dans le domaine aérien, bat beaucoup de terrain mais surtout, il apparaît sur ses buts inscrits, qu'il est surtout doté d'une vraie science du placement, un « renard des surfaces » dans le jargon. Ses chiffres en carrières sont là : 47 buts en trois saisons de Jupiler League, avec Courtrai et le Standard, un total qui apparaît comme un CV solide. En tout cas à la mesure des attentes du SM Caen en Ligue 1.

Reste toutefois un point d'interrogation qui a suivi le Croate toute sa carrière : l'adaptation. Comme au Standard l'an passé, où il a signé une fin de saison en boulet de canon avec 8 buts dans les onze derniers matchs alors qu'il n'en avait marqué que 4 en 16 rencontres depuis le début de saison.

A Caen, il n'aura probablement pas de concurrence réelle à son poste, Delort étant sur le départ et Sané ne semblant pas encore avoir la carrure pour la Ligue 1. Le meilleur moyen de lui donner confiance immédiatement. Il reste désormais à Santini à inscrire son premier but. Celui qui comptera probablement le plus pour lui, et pour Caen.