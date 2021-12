Paris (AFP). Les manifestations estivales sous "haut niveau de sécurité"

"Pour ce qui concerne les manifestations de l'été, une instruction extrêmement rigoureuse a été envoyée par mes soins aux préfets, définissant le niveau de discussions avec les communes pour assurer le bon déroulement des manifestations avec un haut niveau de sécurité", a déclaré le ministre dans la cour de l'Elysée.

"Cela implique la mobilisation de nos forces, de la police municipale et, éventuellement, d'agents de sécurité privés", a-t-il précisé, "l'objectif est de pouvoir maintenir ces manifestations en prenant toutes les précaution mais, lorsque les conditions ne sont pas réunies pour assurer une sécurité maximale, les collectivités locale peuvent ponctuellement prendre la décision de l'annulation".

Plusieurs festivités, comme le feu d'artifice du 15 août à La Baule ou le meeting de la patrouille de France à Marseille le 13, ont été annulées pour des raisons de sécurité.

Outre les effectifs militaires de Sentinelle (10.000 hommes), 12.500 réservistes de la gendarmerie pourront être mobilisés, "ce qui assure une présence supplémentaire quotidienne de 4.000 gendarmes sur le territoire national", selon le ministre.

Par ailleurs "près de 4.700 policiers ont signé des conventions dans le cadre de la réserve nationale", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le projet de garde nationale annoncé par François Hollande, l'objectif est de porter à 84.000 personnes d'ici 2019 avec "une montée en puissance précise et cadencée avec 40.000 pour la Défense et 44.000 pour le ministère de l'Intérieur", a précisé Bernard Cazeneuve.

"La mobilisation de la réserve de la gendarmerie de niveau deux doit permettre d'alimenter cette garde nationale", a-t-il dit, "ce qui permettra à la garde nationale de prendre le relais des militaires de Sentinelle qui ne peuvent pas être mobilisés en permanence".

Bernard Cazeneuve a également rappelé que "depuis début 2016", ses services ont "procédé à 165 interpellations, 91 mises en examen, 63 incarcérations et 25 contrôles judiciaires". "Depuis le 31 juillet sur six dossiers importants représentant des menaces significatives, ce sont cinq incarcérations et quatre gardes à vue, qui se poursuivent", a-t-il annoncé.