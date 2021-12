Marche et Rêve, une rando solidaire sur le côtes de Normandie

"L'idée, c'est d'allier le sport à des vacances utiles !" se réjouit Hélène Barillet, 30 ans. Cette Normande est partie à pied mardi 2 août 2016 du pont de Normandie, pour rejoindre début septembre le Mont-Saint-Michel, après 550 km de marche. Si elle a déjà randonné à l'autre bout du monde, la jeune femme originaire d'Agon-Coutainville (Manche) rêvait depuis plusieurs années de parcourir sa région natale.

"Je voulais partager cette aventure avec une association. Petite, j'avais entendu parler des Petits Princes, et ils ont accepté ma proposition". Cette association réalise les rêves des enfants et adolescents atteints de maladies graves, une cause qui touche Hélène Barillet. "D'une certaine manière, la maladie les prive de l'innocence de l'enfance. Je trouve ça formidable de leur permettre de s'évader, et de vivre des moments de joie avec leur famille".

Dormir chez les Normands

"Marche et Rêve", c'est donc le nom du projet, avec pour objectif de faire des rencontres le long de la route, pour éviter de dormir à l'hôtel. "Pour chaque nuit passée chez l'habitant, je reverse 30 euros à l'association." Amis, amis d'amis, famille ont déjà promis d'héberger Hélène. "Il y a aussi des inconnus qui m'invitent chez eux ! Cela décloisonne un peu la société dans laquelle on vit, où chacun reste chez soi".

La randonneuse a déjà trouvé une douzaine d'hébergements pour son périple. Elle recherche encore des points de chute entre Arromanches (Calvados) et Carentan (Manche), ainsi que sur la côte est du Cotentin et au à l'extrême pointe du Cap de la Hague, près du Nez de Jobourg.

