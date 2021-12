Rio de Janeiro (AFP). JO-2016: Les athlètes privés de Pokémon Go à Rio

Ces derniers jours, plusieurs ont fait part de leur déception sur le réseau social Twitter, à l'instar du céiste français Matthieu Péché.

Celui-ci a posté une capture d'écran du jeu montrant son avatar seul dans un espace désespérément vide de créatures à attraper. "Désolé les gars pas de Pokémon dans le village Olympique", a-t-il regretté, exprimant sa déception par plusieurs smileys en larmes.

Même constat pour le kayakiste britannique Joe Clarke. "Pas de Pokémon sur le site olympique de Deodoro! Ou au Brésil!??", s'est-il interrogé, assortissant son message d'un coeur brisé et d'un smiley déçu.

En effet, le jeu en réalité augmentée, qui permet de chasser des créatures virtuelles dans le monde réel et de les faire combattre, n'a pas encore débarqué en Amérique du Sud.

Et cette absence préoccupe jusque dans les plus hautes sphères à Rio. Le 13 juillet, le maire Eduardo Paes en avait appelé sur sa page Facebook au créateur des Pokémon: "Bonjour, Nintendo! Plus que 23 jours avant les jeux Olympiques de Rio 2016. Le monde entier va venir ici. Venez aussi!"

Un message illustré par un photomontage montrant diverses espèces de Pokémon dans des lieux phares de la ville.

Lancée dans plus de quarante pays depuis début juillet, l'application mobile gratuite, développée par le studio américain Niantic, fait un carton en nombre de téléchargements.