Hockenheim (Allemagne) (AFP). GP d'Allemagne: Rosberg en pole position sur les terres de Mercedes

"Bien joué Nico, c'était un tour fantastique, vu les circonstances", a dit le directeur technique de Mercedes-AMG, Paddy Lowe, au "poleman" du jour, en faisant allusion à un problème électrique sur la voiture de Rosberg, en début de Q3, et au fait qu'elle transportait un peu trop d'essence pendant son tour le plus rapide.

Avec un meilleur tour en 1 min 14 sec et 363/1000, Rosberg, déjà meilleur temps des trois séances d'essais libres, a devancé Hamilton de 107 millièmes de seconde, devant son public. Et cela malgré ce petit problème électrique qui a gâché son premier tour lancé, au début de la Q3.

Quelques minutes plus tard, Rosberg a repris la piste et posté un chrono de haut niveau, ce qui obligeait Hamilton à faire un tour parfait. C'était bien parti, car l'Anglais comptait un dixième d'avance sur l'Allemand dans le 1er secteur du circuit.

Il a ensuite bloqué sa roue avant-droite dans l'épingle la plus proche de la tribune Mercedes, bien remplie par des invités de la marque allemande, et n'a pas réussi ensuite à rattraper ces deux dixièmes perdus, dans la 3e portion du circuit, celle du fameux Stadium.

En conférence de presse, le triple champion du monde anglais, visiblement déçu, a fait preuve d'une mauvaise foi évidente: "Je n'ai pas du tout bloqué ma roue", a-t-il affirmé, alors que les images des caméras de télévision le contredisent.

- Vettel déçoit ses fans -

C'est donc la 27e pole position de Rosberg en F1, la 2e d'affilée après la Hongrie et la 5e cette saison, contre six pole positions pour Hamilton qui vient d'enchaîner trois victoires en Autriche, en Grande-Bretagne et en Hongrie.

Derrière les Flèches d'Argent, intouchables, la 2e ligne sera occupée par les Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen qui ont encore battu, en performance pure, les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel.

Le quadruple champion du monde allemand n'a pu faire que le 6e temps de l'après-midi, devant ses fans venus nombreux de sa ville natale, Heppenheim, à 47 km d'Hockenheim. Certains dans un autobus hors d'âge n'étant visiblement pas doté d'un moteur hybride.

Sur les terres de Mercedes, le Top 10 de ces qualifications a été complété par quatre autres moteurs allemands: deux Force India, avec Nico Hülkenberg devant Sergio Pérez, et deux Williams, avec Valtteri Bottas devant Felipe Massa.

Le manufacturier Pirelli prévoit que certains pilotes feront trois arrêts pour changer de pneus, dimanche, ce qui pourrait contribuer à brouiller les cartes en cas de météo changeante et d'incidents de course à répétition.

C'est le seul espoir sérieux des "autres" équipes, car si tout se passe normalement, comme souvent cette saison, le podium n'échappera pas aux pilotes des trois "top teams", soit Mercedes, Red Bull ou Ferrari.