Saint-Etienne-du-Rouvray : moment de communion entre musulmans et chrétiens

Moment de fraternité ce vendredi après-midi 29 juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). A la mosquée, les responsables et les fidèles ont accueilli chrétiens et catholiques pour une prière commune.

Des représentants de l’Église ont également adressé un message fort, comme le père Pierre Belhache, curé de la paroisse Saint-Sever :

Chers frères, chères sœurs, j'insiste sur ces termes parce que nous participons à la même adoration de ce dieu qui est unique. Aujourd'hui, c'est une grande émotion d'être devant vous et de vous dire que nous laisserons personne nous diviser. Nos différences sont richesses et nous n'avons pas de temps à perdre à nous diviser. Nous pouvons compter les uns sur les autres dans les événements qui se sont passés et ceux à venir.

Le père Auguste Moanda, en charge de la paroisse, était invité à partager la prière :

Nous avons été très touchés de voir cette mosquée en deuil. Nous savons que vous partagez cette douleur qui est aussi la vôtre. Le plus plus important est que cette fraternité existe et continue d'être. Cet événement doit nous aider à raffermir les liens d'amitié qui existaient déjà entre nous. Vivons dans la fraternité. Soyons des constructeurs de ponts et non de murs : c'est seulement de cette façon que nous vaincrons ce fléau