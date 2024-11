DIRECT. Attentat à Saint-Etienne-du-Rouvray : la cérémonie d'hommage au prêtre égorgé

Allocution de Mgr Lebrun, archevêque de Normandie

..."Pourquoi sommes-nous ici. A cause de la mort d'un homme. A cause de la folie meurtrière des deux hommes. A cause de notre refus a ce qui n'est pas possible. Les non-croyants se joignent à notre cri. Un cri devient silence. Le père Jacques Hamel est mort en habit de prêtre en célébrant la messe. Avec un homme et une femme mariés. Et trois religieuses. Que faisaient-ils de mal ?"...