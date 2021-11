Découverte de nos ports cet été : la criée de Ouistreham

Il est 11h ce matin-là à la criée de Ouistreham, et les poissons pêchés dans la nuit ornent les étals du marché. Pas de répit sur les stands, les clients se pressent pour choisir entre du bar ou des moules.

Pêcheurs depuis 3 ou 4 générations

Pascal Simon a repris une affaire familiale présente à Ouistreham depuis "trois à quatre générations". La halle aux poissons existe depuis "20 à 25 ans mais avant ça, ils avaient leurs petits étals, et encore avant des traiteaux et des planches, un peu après-guerre". Un lieu qui a donc bien changé puisque le stand du Yaka, tenu par Pascal Simon depuis cinq ans, est aujourd'hui large et bien ordonné.

Pascal Simon Impossible de lire le son.

L'innovation pour le succès

Le marin pêcheur a fait preuve d'innovation en lançant un laboratoire d'évisération des coquilles Saint-Jacques à quelques kilomètres du port. Il continue dans sa volonté de mettre en avant la transformation des produits pêchés, puisque c'est selon lui la clé du succès : "à nous de valoriser au mieux".

Pascal Simon vante la transformation Impossible de lire le son.

Ainsi, après avoir investi 1,5 million d'euros en cinq ans, Pascal Simon voit ses efforts récompensés. Il a créé plusieurs emplois et occupe un large stand sur la criée de Ouistreham.