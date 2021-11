La marche blanche interdite à Saint-Etienne-du-Rouvray

La marche blanche qui devait être organisée à 17h00 le jeudi 28 juillet 2016 en hommage au père jacque Hamel, assassiné par deux djihadistes de Daesh à Saint-Etienne-du-Rouvray, a été interdite par la la préfecture de Seine-Maritime.

Rassemblement au stade Youri Gagarine

Seul est autorisé le rassemblement de 18h00 dans le stade municipal de la ville. Un rassemblement qui est organisé par la mairie communiste en mémoire du prêtre assassiné au pied de l'autel de l'église Saint-Etienne. Il se déroulera à 18 heures, le jeudi 28 juillet, au parc omnisports Youri Gagarine.

En dehors de cette cérémonie et de celles organisées par l'archevêché de Rouen dont une messe le dimanche 31 juillet à 10h en la Cathédrale de Rouen, toute autre manifestation est interdite (marche blanche, rassemblement) "pour des raisons de sécurité et d'organisation", a annoncé ce mercredi soir la préfecture dans un communiqué.

Requiem de Mozart et Marseillaise

Jeudi, en présence de personnalités civiles et religieuses, le maire de la ville Hubert Wulfranc et l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, rendront hommage au prêtre. La cérémonie débutera avec le Requiem de Mozart et s'achèvera au son de la Marseillaise, après une minute de silence, a précisé le maire dans un communiqué lu sur le parvis de la mairie (video).