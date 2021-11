Rouen : par mesure de sécurité, pas de concerts dans les bars pour les "Terrasses du jeudi"

Avec des forces de l'ordre occupées à sécuriser d'autres lieux à la suite des attentats de mardi 26 juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), les concerts dans les bars prévus à l'occasion des "Terrasses du jeudi" ont été annulés.

Celui des Emmurés maintenus

Seul le concert de la place des Emmurées (avec Loya et Calypso Rose) aura bien lieu. "En raison de l’état d’urgence, la sécurité sera renforcée pour le concert de clôture. Des palpations et fouilles auront lieu à l’entrée du site. D’autre part, les bouteilles (verre, plastique) ne seront pas autorisées sur le lieu du concert, et le stationnement ainsi que la circulation seront limités aux abords de la place", indiquent les organisateurs.