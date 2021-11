Attentat à Saint-Etienne-du-Rouvray : des rassemblements d'hommage dans le Calvados

Le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Pontier, a appelé à faire de ce vendredi 29 juillet 2016 une journée de jeûne et de prière pour la paix suite à l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Messes et veillées de prière

Localement, le diocèse de Bayeux et Lisieux organise ainsi plusieurs rendez-vous d'hommage :

- à St Pierre de Caen : Messe pour le Père Hamel et pour la paix, à 16h

- à St Etienne de Caen : Messe pour le Père Hamel et pour la paix, à 19h suivi d'un temps de prière, de 19h45 à 20h15

- à la Cathédrale de Bayeux : Veillée de prière pour le Père Hamel et pour la paix, à 20h30

- en l’église Sainte-Catherine de Honfleur : journée de prière, de 10h à 20h

- à la Basilique de Lisieux : à déterminer