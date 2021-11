Attentat à Saint-Etienne-du-Rouvray. Nathalie Goulet : "la politique compassionnelle, ras le bol !"

Deux terroristes de Daesh ont commis un attentat en Normandie, dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), mardi 26 juillet, dans la matinée. Un prêtre a été égorgé par les assassins, devant l'autel.

Au lendemain du drame, Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne et présidente de la commission parlementaire sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, a accepté de répondre aux questions de Tendance Ouest.

"la politique compassionnelle, ras le bol !"

Nathalie Goulet_Part 1 Impossible de lire le son.

Combien sont-ils ?

Nathalie Goulet_Part 2 Impossible de lire le son.

"la politique répressive n'est pas appliquée !"

Nathalie Goulet_Part 3 Impossible de lire le son.

Les solutions : "il faut appliquer la loi de la République partout ..."

Nathalie Goulet_Part 4 Impossible de lire le son.