Cathédrale de Rouen : un millier de personnes à la messe en mémoire du prêtre assassiné

C'est lors d'un office religieux que le prêtre Jacques Hamel a été assassiné ce mardi 26 juillet 2016 dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Âgé de 86 ans, il était prêtre auxiliaire et "donnait un coup de main dans le diocèse", s'émeut le vicaire de l'archidiocèse, Philippe Maheut.

Moment de calme

C'est donc par une messe que plus d'un millier de personnes se sont réunis à la cathédrale de Rouen ce mardi soir 26 juillet 2016 pour lui rendre hommage et se recueillir. Un moment de paix et de calme après une journée tellement dramatique.

De Cracovie où il participe au JMJ, l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, a tenu à soutenir ses paroissiens et tous les gens concernés par cet attentat :

Je crie vers Dieu, avec tous les hommes de bonne volonté. J’ose inviter les non-croyants à s’unir à ce cri !



"S'unir dans la prière"

"La communauté catholique tout entière est atteinte par cet acte abominable. Elle s’unit dans la prière et le recueillement. […] J’exprime au diocèse de Rouen et à la paroisse Saint-Étienne du Rouvray toute ma proximité et je prie pour toutes les victimes et leurs familles", a également exprimé dans un communiqué le cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris.