Prêtre égorgé à Saint-Etienne-du-Rouvray : les catholiques appelés à une "journée de jeûne et de prière" vendredi

Une journée de jeûne et de prière est organisée vendredi 29 juillet 2016 par la Conférence de Evêques de France après l'assassinat d'un prêtre le mardi 26 juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

"Des sentiments divers nous habitent en ces instants. Nous savons bien pourtant que seule la fraternité, chère à notre pays, est la voie qui conduit à une paix durable. Bâtissons-la ensemble", a écrit l'archevêque de Marseille dans un communiqué, quelques heures après l'attentat jihadiste de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

"Stupeur inimaginable"

Interrogé par le quotidien La Croix à Cracovie (Pologne), où il se trouvait mardi pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), Mgr Pontier a confié sa "stupeur inimaginable" et son "immense tristesse".

"Ce qui est étonnant, c'est qu'un tel acte a été commis non pas en ville, dans de grands rassemblements, mais dans un petit coin de campagne, une petite communauté chrétienne rassemblée le matin avec un prêtre de 84 ans, une poignée de fidèles autour de lui comme souvent aujourd'hui, qui célébraient l'eucharistie. Et ce geste diabolique d'égorger, et de séquestrer les autres...", s'est lamenté le président de la CEF.

"C'est l'homme qui est en danger"

Comme on lui demandait si les chrétiens étaient une cible de l'organisation Etat islamique (EI), qui a revendiqué l'attaque, Mgr Pontier a répondu: "Oui, mais les musulmans aussi."

"Ils sont plus nombreux à être tués par Daech (acronyme de l'EI, NDLR) que nous. C'est l'homme qui est en danger. Car ils tuent pour tuer et faire peur. Tout ce qui est différent d'eux, ils veulent l'éliminer", a-t-il fait valoir.

Le premier des évêques français a souhaité que les musulmans "ne vivent pas dans la peur et dans la honte, mais nous aident à bien comprendre que ces actes ne sont pas compatibles avec l'islam, en le disant et en le vivant".

"Aucun Dieu, qui a créé la vie, ne peut nous demander de nous entretuer. Nous voulons marcher ensemble dans la confiance et le respect, construire des projets communs", a-t-il conclu.