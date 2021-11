Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères, appelle les français à rester "unis"

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a réagi ce mardi 26 juillet 2016 après la prise d'otages de Saint-Etienne-Du-Rouvray.





Dans ces circonstances, il n'y a qu'un message: Restons unis. Ceux qui sont à l'origine de tous ces attentats, je pense à celui de Nice et encore ces derniers jours en Allemagne, veulent diviser nos sociétés, nos démocraties, notre vivre-ensemble entre croyants et incroyants, entre catholiques et musulmans, entre laïcs et croyants", a-t-il déclaré devant la presse à la préfecture d'Indre-et-Loire, où il était venu effectuer une visite consacrée au tourisme qu'il a reportée pour rentrer à Paris. C'est ce qui fait notre spécificité, notre démocratie, notre force, c'est ça aussi qui est attaqué

Le ministre exprime également sa " totale solidarité avec les victimes et tous ceux qui se recueillaient pacifiquement dans une église, comme cela doit être le cas partout dans notre pays".

"La mobilisation contre le terrorisme est à la fois internationale, à la fois en Irak, en Libye, en Syrie, et aussi en Europe car les Européens doivent se protéger. Et elle est aussi bien sûr en France, c'est l'affaire de l'Etat, qui doit être et est totalement mobilisé, et c'est aussi l'affaire de tous les Français face à l'horreur, c'est notre capacité à nous rassembler qui sera notre meilleure réponse", a-t-il ajouté.

Avec AFP