Un prêtre égorgé à Saint-Etienne-du-Rouvray : la réaction de l'archevêque de Rouen

Mardi 26 juillet 2016, deux assaillants ont pris en otage un curé, deux soeurs et deux fidèles à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Ils ont égorgé le prêtre de 86 ans avant d'être abattus par la BRI.

Le communiqué de l'archevêque de Rouen (complet)

De Cracovie, j’apprends la tuerie advenue ce matin à l’église de Saint Etienne du Rouvray. Elle fait trois victimes : le prêtre, le père Jacques Harnel, 84 ans, et les auteurs de l’assassinat. Trois autres personnes sont blessées, dont une très grièvement.

Je crie vers Dieu, avec tous les hommes de bonne volonté. J’ose inviter les non croyants à s’unir à ce cri. Avec les jeunes des JMJ, nous prions comme nous avons prié devant la tombe du Père Popielusko à Varsovie, assassiné sous le régime communiste.

Le vicaire général, le Père Philippe Maheut, est sur place depuis les premiers moments.

Je serai dès ce soir dans mon diocèse auprès des familles et de la communauté paroissiale très choquée. L’Eglise catholique ne peut prendre d’autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes. Je laisse ici des centaines de jeunes qui sont l’avenir de l’humaité, la vraie. Je leur demande de ne pas baisser les bras devant les violences et de devenir les apôtres de la civilisation de l’amour.

Mgr Lebrun - Archevêque de Rouen