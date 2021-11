Calvados : malgré la crise agricole, la filière du lin tire son épingle du jeu

Depuis plusieurs jours, l'heure est à l'arrachage du lin dans les champs du Calvados. Bientôt, place à la récolte des brins puis à leur "teillage", un procédé qui sépare les différentes parties utiles de la fibre. "Et c'est comme dans le cochon, tout y est bon", s'amuse Henri Pomikal, président de la coopérative linière de Villons-les-Buissons, au nord de Caen (Calvados), qui regroupe 160 producteurs.

Une météo médiocre ? Tant mieux pour les producteurs de lin !

La récolte 2016 se présente "relativement bien", prévoit Henri Pomikal, qui entrevoit "un tonnage correct et des lins de qualité : on va largement couvrir les besoin du marché". Les conditions climatiques, si néfastes pour certains, ont eu moins de conséquences sur le lin, qui a besoin d'une alternance de pluie et de chaleur :

Impossible de lire le son.

+10% chaque année

La spécificité de ce climat est même un atout pour le territoire, qui produit une grande partie du lin dans le monde : "80% de la production mondiale se situe entre Bayeux (Calvados) et Dunkerque (Nord). Et la consommation de lin, principalement utilisé dans le textile, est en augmentation de 10% chaque année." Le lin a encore de beaux jours devant lui.

LIRE AUSSI