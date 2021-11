142 jeunes du Calvados rencontrent le Pape François ce mardi aux JMJ

Accompagnés de l'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux Monseigneur Boulanger, ainsi que du Père abbé de Mondaye François-Marie Humann, 142 jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux sont en Pologne ce mardi 26 juillet 2016 pour prendre part aux Journées mondiales de la jeunesse qui débutent ce jour à Cracovie (Pologne).

Allemagne, puis la Pologne

Partis du Calvados lundi 18 juillet 2016, le groupe a passé deux jours dans l'est de l'Allemagne, avant de rejoindre Gdansk (Pologne) jusqu'à lundi 25 juillet 2016, où ils participaient à des rencontres de paroisses et différentes activités. Ce mardi 26 juillet 2016, ils sont finalement arrivés à Cracovie où se déroulent les JMJ, et y resteront jusqu'à dimanche.

Le programme

Une messe d'ouverture doit être célébrée ce mardi 26 juillet par le Pape François. Les 142 jeunes feront aussi partie du festival de la jeunesse programmé jeudi et vendredi, jusqu'à un grand temps de prière autour d'un chemin de croix, vendredi. Une veillée de prière est organisée samedi soir, puis une dernière messe dimanche. Les jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux (Calvados) seront de retour chez eux mardi 2 août 2016, où ils doivent se retrouver pour une dernière messe à l'église Saint-Gilles, à Caen (Calvados).

