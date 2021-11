Calvados : à Caen, il s'invite à une soirée privée et fracture la mâchoire de son "hôte"

Un jeune de 20 ans accompagne un copain à une soirée privée, sans y avoir été convié. Cela s'est passé le 24 octobre 2015, vers deux heures du matin à Caen (Calvados). Ils y amènent une bouteille de vodka. Tout le monde a bu, mais l'ambiance est bon enfant. Le jeune homme n'y connaît personne.

Il lui demande de baisser le ton

Au bout d'un moment, l'alcool aidant, "l'invité" parle de plus en plus fort et de façon agressive. L'organisateur de la soirée lui demande alors de baisser le ton et de cesser d'insulter tout le monde. Face à son refus, celui-ci l'attrape par le cou pour le diriger vers la sortie.

Fracture de la mandibule et deux dents cassées

En réponse, il reçoit un coup de poing en plein visage, suite à quoi, l'autre s'acharne sur lui. Il ira jusqu'à casser la porte à force de frapper. Le bilan médical fait état d'une fracture de la mandibule et de deux dents cassées, ce qui vaudra à la victime plus de huit jours d'incapacité de travail. L'agresseur a été jugé en son absence le mercredi 20 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence et dégradation en état d'ivresse manifeste.

Il minimise les faits

Lors de l’enquête, le prévenu minimise les faits : "Il m'a dit de virer de chez lui et m'a poussé dans l'escalier ! Moi, j'ai juste mis un coup pour me défendre !" Malheureusement pour lui, cette version n'est pas compatible avec les certificats médicaux. Il écope de 8 mois de prison avec sursis.

